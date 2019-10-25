В Харькове в перестрелке убили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова "Тайсона"

Свидетель по делу об убийстве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова криминальный авторитет Владимир Борох ("Тайсон") убит в перестрелке в Харькове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Полиция установила личность мужчины, учинившего в городе стрельбу. Во время преследования патрульными злоумышленник подорвал себя гранатой", - сказано в нем.

В результате происшествия один из пострадавших скончался в карете скорой, другой на данный момент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Перестрелка в Харькове. Фото: Нацполиция

Полиция Харьковской области установила личность киллера.

Им оказался житель города Горловка Донецкой области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Продолжается досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливаются.

По данным СМИ, один из погибших - криминальный авторитет Борох ("Тайсон"), который является свидетелем в деле Вороненкова.

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Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2017 года Генеральная прокуратура заявила, что подозревает российского криминального авторитета Тюрина в заказе убийства Вороненкова.

Вороненков был убит киллером 23 марта 2017 года в центре Киева.