В Харькове в перестрелке убили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова "Тайсона"

Свидетель по делу об убийстве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова криминальный авторитет Владимир Борох ("Тайсон") убит в перестрелке в Харькове. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини. "Полиция установила личность мужчины, учинившего в городе стрельбу. Во время преследования патрульными злоумышленник подорвал себя гранатой", - сказано в нем. В результате происшествия один из пострадавших скончался в карете скорой, другой на данный момент находится в реанимации в тяжелом состоянии. Перестрелка в Харькове. Фото: Нацполиция Полиция Харьковской области установила личность киллера. Им оказался житель города Горловка Донецкой области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Продолжается досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливаются. По данным СМИ, один из погибших - криминальный авторитет Борох ("Тайсон"), который является свидетелем в деле Вороненкова. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=C0RxtmgjVBo" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2017 года Генеральная прокуратура заявила, что подозревает российского криминального авторитета Тюрина в заказе убийства Вороненкова. Вороненков был убит киллером 23 марта 2017 года в центре Киева.