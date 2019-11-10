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  • У центрі Києва на Набережному шосе перекинувся і загорівся автомобіль
10 листопада 2019, неділя, 23:58 6
Події 2019-11-11T00:03:27+02:00
Українські Новини
У центрі Києва на Набережному шосе перекинувся і загорівся автомобіль

У центрі Києва на Набережному шосе перекинувся і загорівся автомобіль

ДТП, ДТП в Києві
ДТП на Набережному шосе. Фото: Країна
ДТП на Набережному шосе. Фото: Країна

У Києві на вулиці Набережно-Рибальської ввечері, 10 листопада, утворилася пробка з-за того, що одна з машин на вулиці перекинулася і загорілася. Про це повідомляє "Страна".

В центрі столиці України на вулиці Набережно-Рибальської поруч з фітнес-клубом "5 елемент" сталося загоряння легкового автомобіля, на виклик приїхала пожежна бригада.

ДТП в Києві. Фото: КраїнаДТП в Києві. Фото: Країна

Як повідомляли Українські Новини, раніше було опубліковано відео моменту смертельної аварії біля ТРЦ "Лавина" в Києві.

Також п'яна дівчина влетіла у відбійник біля "Поштової площі" в Києві.

Також раніше сталося масштабне ДТП у Києві: колишній сутенер-ром з пакетом трави в салоні розбив дев'ять машин.

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