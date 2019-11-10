У центрі Києва на Набережному шосе перекинувся і загорівся автомобіль

У Києві на вулиці Набережно-Рибальської ввечері, 10 листопада, утворилася пробка з-за того, що одна з машин на вулиці перекинулася і загорілася. Про це повідомляє "Страна".

В центрі столиці України на вулиці Набережно-Рибальської поруч з фітнес-клубом "5 елемент" сталося загоряння легкового автомобіля, на виклик приїхала пожежна бригада.

ДТП в Києві. Фото: Країна

Як повідомляли Українські Новини, раніше було опубліковано відео моменту смертельної аварії біля ТРЦ "Лавина" в Києві.

Також п'яна дівчина влетіла у відбійник біля "Поштової площі" в Києві.

Також раніше сталося масштабне ДТП у Києві: колишній сутенер-ром з пакетом трави в салоні розбив дев'ять машин.