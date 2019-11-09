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09 ноября 2019, суббота, 10:18 1055
Происшествия 2019-11-09T10:18:16+02:00
Українські Новини
Масштабное ДТП в Киеве: бывший сутенер-ром с пакетом травы в салоне разбил девять машин

Масштабное ДТП в Киеве: бывший сутенер-ром с пакетом травы в салоне разбил девять машин

ДТП, ДТП в Киеве, ДТП с авто

В Киеве на Борщаговке произошло серьезное ЧП. Пьяный водитель внедорожника Honda CR-V разбил девять автомобилей и пытался скрыться. Массовую аварию мужчина устроил на улице Семьи Сосниных. Местным жителям удалось задержать злоумышленника.

Происшествие случилось в пятницу, 8 ноября, около 20:30. Об этом сообщает Информатор.

По предварительным данным, 37-летний мужчина ромской национальности, который проживает недалеко от места происшествия, в нетрезвом виде сел за руль внедорожника Honda CR-V. Он начал движение по улице Семьи Сосниных в сторону проспекта Леся Курбаса. Поскольку водитель был сильно пьян, далеко уехать у него не получилось. Сперва он зацепил автомобиль Daewoo Lanos, а уже через 150 метров устроил грандиозное ДТП из еще 8 автомобилей.

Предположительно сперва мужчина ударил стоявшую на обочине Kia Carens, затем влетел в едущую навстречу Skoda Octavia. Octavia в свою очередь зацепила Hyundai Elantra, а «кореец» въехал в Opel Kadett. После чего Honda отбросило на другую сторону дороги, где внедорожник зацепил Peugeot и еще один Lanos.

Видимо, осознав всю тяжесть ситуации, пьяный водитель вышел из машины и попытался скрыться. Однако далеко убежать ему не дали местные жители, которые схватили лихача и едва не устроили над ним самосуд. Спасли мужчину от разгневанной толпы вовремя прибывшие на место происшествия экипажи патрульной полиции и сразу же надели на него наручники.

Некоторое время спустя правоохранители обыскали салон внедорожника. Там они обнаружили пакет с травой. Однако мужчина, насколько позволяло его состояние, отрицал, что он принадлежит ему. Местные жители сообщили, что горе-водитель проживает буквально в соседнем доме от места аварии. В прошлом он занимался сутенерством.

ДТП в Киеве. Фото: ИнформаторДТП в Киеве. Фото: Информатор

В результате ДТП травмы получил водитель Skoda, которого госпитализировали в ближайшую больницу. Также на месте работали спасатели ГСЧС — из разбитых автомобилей на проезжую часть вытекали горюче-смазочные материалы, которые нужно было смыть, чтобы они не воспламенились. Детали происшествия и степень вины мужчины, устроившего столь массовую аварию, установит следствие.

 

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