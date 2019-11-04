Опубликовано видео момента смертельной аварии возле ТРЦ "Лавина" в Киеве

Опубликовано видео момента смертельного ДТП на Окружной дороге в Киеве, которое произошло сегодня, 4 ноября, утром, напротив ТРЦ "Лавина". Запись с камер наблюдения была опубликована в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

Так, камерам удалось запечатлеть момент столкновения автомобилей Audi и BMW.

На видеозаписи можно увидеть, как Audi едет с большой скоростью, его закручивает и выбрасывает на встречную полосу. После чего произошло смертельное столкновение с BMW.

В результате аварии водитель Audi и пассажир сидевший рядом с ним, погибли на месте происшествия. А двое пассажиров, которые сидели на задних сидениях, госпитализированы в реанимационное отделение.

Как сообщали Українські Новини, всего в столкновении на Окружной дороге 4 ноября двух автомобилей тяжелейшие травмы получили пять человек. По предварительной информации, погибшие не пользовались ремнями безопасности.

Ранее в Киеве произошло смертельное ДТП со "скорой".

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