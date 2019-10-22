Пьяная девушка влетела в отбойник возле "Почтовой площади" в Киеве

В Киеве на улице Набережно-Крещатицкая, недалеко от станции метро "Почтовая площадь", произошла авария с участием автомобиля Suzuki Vitara. Девушка-водитель Suzuki с явными признаками алкогольного опьянения влетела в отбойник, устроила копам скандал и, по их словам, распивала спиртное у них на глазах, сообщает "Информатор".

ДТП произошло в понедельник, 21 октября, около 22:00.

По словам полицейских, девушка на Suzuki Vitara двигалась по улице Набережно-Крещатицкая в сторону станции метро "Почтовая площадь". При повороте на Боричев спуск водитель не справилась с управлением и влетела в отбойник левой стороной автомобиля. Прибывшим на место происшествия полицейским она сказала, что ДТП произошло из-за того, что перед ее машиной резко затормозил другой автомобиль и она таким образом уходила от столкновения с ним. У девушки-водителя Suzuki были все признаки алкогольного опьянения. Кроме того, по словам копов, она прямо перед ними распивала слабоалкогольный напиток. При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила сотрудникам полиции скандал. Девушка вытряхивала содержимое сумочки и просила у полицейских денег на такси.

В результате аварии никто не пострадал. На месте работали два экипажа патрульной полиции. Детали происшествия и степень вины водителя Suzuki установит следствие.

ДТП на "Почтовой площади" в Киеве. Фото: "Информатор"