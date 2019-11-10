В Україні розпочався набір людей на експедицію в Антарктиду: потрібні кухарі, біологи та лікарі

З 1 листопада проходить конкурс від Міністерства освіти і науки для набору команди в двадцять п'яту Українську антарктичну експедицію (УАЭ) на 2020-2021 рік. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

У центрі заявили, що в цьому році вони отримали вдвічі більше анкет від потенційних кандидатів в порівнянні з минулим роком.

"Це означає, що туристична хвиля - ті, хто просто хоче поїхати в одне з найбільших і найбільш суворих місць планети - дещо спала. Зате вчені відкривають для себе можливість проведення в Антарктиді унікальних наукових досліджень. І це справді важливо, адже в Антарктиді Україна робить науку світового рівня", - зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Вибирати команду для експедиції доведеться з 88 кандидатів. Причому, чоловіків (66) виявилося більше, ніж жінок (22).

Фото: Національний антарктичний науковий центр

У середньому це більше 7 претендентів на 1 місце, адже в загін зимівників набирають 12 фахівців: 7 вчених, дизеліста-електрика, системного механіка, системного адміністратора зв'язку, лікаря і кухаря.

Найбільше бажаючих проводити біологічні дослідження (15 кандидатів), далі - кухар і лікар (з 13 кандидатів). Цікаво, що найбільше жінок вирушили, крім лікаря і кухарі, на геокосмические дослідження.

Остаточний склад двадцять п'ятої УАЭ буде визначено у січні 2020 року. Кандидати повинні пройти співбесіду, психологічне тестування, медогляд та відповідні тренінги.

Нагадаємо, раніше українські полярники провели казкову зиму в Антарктиді.

Також українські полярники показали милих новонароджених тюленят з мамами.

Крім того, учасники 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЭ), проводи якої відбулися у березні, знайшли "втрачену" льодовикову печеру в Антарктиді, виявивши, що вона втричі більше, ніж вважалося раніше, має річку і кілька озер.