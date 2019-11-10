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10 листопада 2019, неділя, 19:23 5
Силові структури 2019-11-10T19:29:17+02:00
Українські Новини
Чотирьох українських військових було поранено через обстріли в зоні ООС

Чотирьох українських військових було поранено через обстріли в зоні ООС

Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Бойовики, Обстріли, Розведення військ
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

Бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил в неділю, 4 військовослужбовців отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби мінно-вибухові травми в результаті обстрілів отримали 4 військовослужбовців Об'єднаних сил. Пошкоджено автомобіль. Загрози життю українських захисників немає. Їх оперативно доставили в лікувальний заклад", - сказано в повідомленні.

Противник обстріляв позиції підрозділів ООС з протитанкового ракетного комплексу, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Два обстріли бойовики здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": біля Майорського - з зенітної установки ЗУ-23-2, ручних і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; неподалік Новотошківського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил: двічі поблизу Новогнатівки - з протитанкового ракетного комплексу; 1 раз біля Красногорівки - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Вказується, що на ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петровське Донецької області, триває практичний етап дзеркального процесу розведення сил і засобів.

Зокрема, в неділю, згідно з графіком, змінили своє тактичне положення 11 військових Збройних сил і 14 одиниць озброєння.

Як повідомляли Українські Новини, 10 листопада на Донбасі бойовики обстрілювали позиції ВСУ майже 20 разів, поранений військовий.

Нагадаємо, розведення сил в Петровському почалося 9 листопада. Раніше російські війська зірвали розведення військ в Петровському Донецької області

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