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10 ноября 2019, воскресенье, 08:05 116
Силовые структуры 2019-11-10T08:36:26+02:00
Українські Новини
На Донбассе боевики обстреливали позиции ВСУ почти 20 раз, ранен военный

На Донбассе боевики обстреливали позиции ВСУ почти 20 раз, ранен военный

война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, ранен украинский военный
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчера, 9 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе противник 18 раз нарушил режим прекращения огня. Во время боевых действий ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 14 обстрелов, также 4 обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вчера, 9 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - отметили в штабе.

Как сообщали Українські Новини, в больнице умер раненый 7 ноября в зоне ООС украинский военный.

Тем временем, 9 ноября разведение войск началось около Петровского.

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