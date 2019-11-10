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10 листопада 2019, неділя, 15:37 7
Верховна Рада і партії 2019-11-10T15:42:54+02:00
Українські Новини
На посаду скандального Яременка вже знайшли три підходящі кандидатури

На посаду скандального Яременка вже знайшли три підходящі кандидатури

Верховная Рада, Партія
Богдан Яременко. Фото: Facebook Богдан Яременко
Богдан Яременко. Фото: Facebook Богдан Яременко

У фракції "Слуга народу" у Верховній Раді є 3 кандидати на посаду голови комітету парламенту з питань міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва замість депутата Ради Богдана Яременко, якого викрили у секс-листуванні.

Про це журналістам після першого етапу з'їзду партії "Слуга народу" сказав голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія, передають Українські Новини.

"У нас є трійка потенційних кандидатів, але я не буду вам їх називати", - сказав він.

За словами голови фракції, у понеділок, 11 листопада, близько 18:30 відбудеться засідання фракції, на якому парламентарії мають намір вислухати позицію депутата Яременко і провести голосування.

На думку Арахамії, Яременко повинен піти з посади голови міжнародного комітету, але залишитися його членом, так як має великий дипломатичний досвід.

Як повідомляли Українські Новини, 1 листопада фракції "Голос", "Європейська солідарність" і "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" виступили за відставку Яременко з посади голови міжнародного комітету через скандал з його інтимною перепискою, яку оприлюднили в ЗМІ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час випуску влогу на каналі "Зе! Президент" згадав про Яременко та його "ганебні смс-ки" і заявив, що уважно стежить.

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