На посаду скандального Яременка вже знайшли три підходящі кандидатури

У фракції "Слуга народу" у Верховній Раді є 3 кандидати на посаду голови комітету парламенту з питань міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва замість депутата Ради Богдана Яременко, якого викрили у секс-листуванні.

Про це журналістам після першого етапу з'їзду партії "Слуга народу" сказав голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія, передають Українські Новини.

"У нас є трійка потенційних кандидатів, але я не буду вам їх називати", - сказав він.

За словами голови фракції, у понеділок, 11 листопада, близько 18:30 відбудеться засідання фракції, на якому парламентарії мають намір вислухати позицію депутата Яременко і провести голосування.

На думку Арахамії, Яременко повинен піти з посади голови міжнародного комітету, але залишитися його членом, так як має великий дипломатичний досвід.

Як повідомляли Українські Новини, 1 листопада фракції "Голос", "Європейська солідарність" і "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" виступили за відставку Яременко з посади голови міжнародного комітету через скандал з його інтимною перепискою, яку оприлюднили в ЗМІ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час випуску влогу на каналі "Зе! Президент" згадав про Яременко та його "ганебні смс-ки" і заявив, що уважно стежить.