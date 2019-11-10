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10 листопада 2019, неділя, 15:16 12
Верховна Рада і партії 2019-11-10T15:24:14+02:00
Українські Новини
Корнієнко озвучив попередню дату виборів у 2020 році

Корнієнко озвучив попередню дату виборів у 2020 році

Верховна Рада, Партія
Олександр Корнієнко. Фото: Макс Левін/
Олександр Корнієнко. Фото: Макс Левін/"Лівий берег"

Новий лідер партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко, якого обрали замість Разумкова, допускає проведення місцевих виборів у травні 2020 року.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Якщо реформа децентралізації буде завершено раніше, ніж за 70 днів до місцевих виборів по Конституції, то може вони будуть раніше. Можливо, вони будуть влітку, можливо, це буде кінець весни", - сказав Корнієнко.

Лідер "Слуги народу" виступає за максимальне оновлення кадрів на місцевих виборах, однак допускає участь від партії колишніх депутатів.

Як повідомляли "Українські Новини", у неділю, 10 листопада, "Слуга народу" в Києві зібралася на з'їзд членів партії, на якому збиралися переобрати голову партії, і було прийнято рішення брати участь у виборах депутатів сільських та  міських рад, а також відповідних голів та мерів 22 і 29 грудня.

Нагадаємо, Арахамія спрогнозував достроковий розпуск Верховної Ради, проте партія "Слуга народу" залишиться у старому складі.

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