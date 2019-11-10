Арахамія спрогнозував достроковий розпуск Верховної Ради

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який раніше допускав варіант ротації окремих міністрів Кабінету Міністрів, прогнозує з імовірністю 75%, що чинна Верховна Рада завершить свою канденцію достроково.

Про це депутат розповів у кулуарах з'їзду партії 10 листопада в Києві, передає "Українська правда".

"Моє бачення - 75 відсотків - ймовірність, що не до кінця", - сказав Арахамія.

Він також додав, що цьому немає жодних підтверджень, і що це лише його припущення.

"Це відчуття, немає жодного підтвердження, це інтуїція", - сказав він.

При цьому Арахамія спростував ймовірність того, що фракція "Слуги народу" може розпастися найближчим часом.

"Ні, думаю, фракція точно не розпадеться ... Для депутата вихід із фракції, що означає? Куди він іде? Зараз він - депутат монобольшинства, в правлячій коаліції, а коли він сам ... Може робити окрему групу, але не знаю ... Мені здається, що це дуже слабке рішення політика", - пояснив депутат.

— Roman Kravets (@RomanKravets) 10 ноября 2019 г.

Як повідомляли Українські Новини, Давид Арахамія спрогнозував обрання на сьогоднішньому з'їзді партії перший заступника голови фракції "Слуга народу" в Раді Олександра Корнієнка, якого призначили на посаду замість Разумкова.