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10 ноября 2019, воскресенье, 13:08 21
Верховная Рада и партии 2019-11-10T13:08:09+02:00
Українські Новини
Арахамия допускает ротацию некоторых министров

Арахамия допускает ротацию некоторых министров

Ротация, Слуга народа, Давид Арахамия
Давид Арахамия
Давид Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия допускает возможность ротации некоторых министров Кабинета Министров.

Об этом он сказал журналистам в конгрессно-выставочном центре "Парковый" перед началом первого этапа очередного съезда партии, передают Українськi Новини.

"Ротация Кабмина, я думаю, что не должна быть. Мы предоставили, кажется, один год иммунитета премьеру. Что может быть, если кто-то будет неудовлетворительно работать, то это ротации каких-то конкретных министров", - сказал он.

При этом Арахамия добавил, что не слышал "мощных сигналов", чтобы кого-то заменять.

В то же время лидер фракции заявил, что не бывает правительства, к которому бы не было претензий.

Как сообщали Українськi Новини, Арахамия назвал имя "безальтернативного" кандидата на должность главы "Слуги народа".

Тем временем 10 ноября в Киеве, бизнес-центре "Парковый" начинается второй съезд партии "Слуга народа".

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прошел проверку на полиграфе (детекторе лжи).

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