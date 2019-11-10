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10 ноября 2019, воскресенье, 12:17 215
Верховная Рада и партии 2019-11-10T12:30:41+02:00
Українські Новини
В Киеве начался съезд "Слуги народа", на котором хотят переизбрать главу партии

В Киеве начался съезд "Слуги народа", на котором хотят переизбрать главу партии

Слуга народа, Съезд партии, Дмитрий Разумков

Сегодня, 10 ноября, в Киеве, бизнес-центре "Парковый" начинается второй съезд партии "Слуга народа". Об этом сообщает Громадське.

Так, сообщается, что на этом съезде партия планирует избрать нового председателя партии вместо Дмитрия Разумкова, который после парламентских выборов стал спикером Верховной Рады и больше не может совмещать эти должности. 

Как пишет издание, потенциальным главой партии называют первого заместителя председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.

Также отмечается, что делегаты съезда рассмотрят кадровые и организационные вопросы, а также выборы в объединенных территориальных общинах, которые должны состояться 22 и 29 декабря. В программе съезда также годовой отчет о работе партии.

Как сообщали Українські Новини, Сивохо заявил, что "Слуга народа" заказала соцопрос в ОРДЛО.

Тем временем Арахамия уверен, что среди "слуг народа" в финкомитете коррупционеров нет.

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