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10 листопада 2019, неділя, 13:08 32
Верховна Рада і партії 2019-11-10T13:16:48+02:00
Українські Новини
Арахамія припускає ротацію деяких міністрів

Арахамія припускає ротацію деяких міністрів

Слуга народу, Ротація, Давид Арахамія
Давид Арахамія
Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія допускає можливість ротації деяких міністрів Кабінету Міністрів.

Про це він сказав журналістам у конгресно-виставковому центрі "Парковий" перед початком першого етапу чергового з'їзду партії, передають Українські Новини.

"Ротація Кабміну, я думаю, не повинна бути. Ми надали, здається, один рік імунітету прем'єру. Що може бути, якщо хтось буде незадовільно працювати, то це ротації якихось конкретних міністрів", - сказав він.

При цьому Арахамія додав, що не чув "потужних сигналів", щоб когось заміняти.

Водночас лідер фракції заявив, що не буває уряду, до якого б не було претензій.

Як повідомляли Українські Новини, Арахамія назвав ім'я "безальтернативного" кандидата на посаду голови "Слуги народу".

Тим часом 10 листопада в Києві, бізнес-центр "Парковий" починається другий з'їзд партії "Слуга народу".

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пройшов перевірку на поліграфі (детекторі брехні).

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