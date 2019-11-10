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10 ноября 2019, воскресенье, 12:37 96
Верховная Рада и партии 2019-11-10T12:38:51+02:00
Українські Новини
Арахамия назвал имя "безальтернативного" кандидата на должность главы "Слуги народа"

Арахамия назвал имя "безальтернативного" кандидата на должность главы "Слуги народа"

Слуга народа, Александр Корниенко, Давид Арахамия
Давид Арахамия
Давид Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прогнозирует избрание на съезде партии, который проходит сегодня, первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" в Раде Александра Корниенко лидером партии "Слуга народа".

Об этом он сказал журналистам в конгрессно-выставочном центре "Парковый", где проходит съезд партии, передают Українськi Новини.

"У нас там нет никаких сюрпризов. Более-менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко. Я думаю, все его поддержат", - сказал он.

Арахамия подчеркнул, что в последнее время Корниенко фактически и выполняет обязанности главы партии.

Кроме этого, по словам лидера фракции, в ходе съезда будут рассмотрены вопросы по смене устава партии и о региональных подразделениях партии.

Как сообщали Українськi Новини, Арахамия хочет уволить Яременко с должности председателя международного комитета из-за проституток.

Ранее, в конце октября, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прошел проверку на полиграфе (детекторе лжи).

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