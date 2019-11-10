Арахамия назвал имя "безальтернативного" кандидата на должность главы "Слуги народа"

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прогнозирует избрание на съезде партии, который проходит сегодня, первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" в Раде Александра Корниенко лидером партии "Слуга народа".

Об этом он сказал журналистам в конгрессно-выставочном центре "Парковый", где проходит съезд партии, передают Українськi Новини.

"У нас там нет никаких сюрпризов. Более-менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко. Я думаю, все его поддержат", - сказал он.

Арахамия подчеркнул, что в последнее время Корниенко фактически и выполняет обязанности главы партии.

Кроме этого, по словам лидера фракции, в ходе съезда будут рассмотрены вопросы по смене устава партии и о региональных подразделениях партии.

Как сообщали Українськi Новини, Арахамия хочет уволить Яременко с должности председателя международного комитета из-за проституток.

Ранее, в конце октября, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прошел проверку на полиграфе (детекторе лжи).