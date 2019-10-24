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24 октября 2019, четверг, 17:45 145
Верховная Рада и партии 2019-10-24T17:47:59+03:00
Українські Новини
Арахамия прошел полиграф

Арахамия прошел полиграф

полиграф, Верховная Рада Украины, Финкомитет Рады, Давид Арахамия
Фото: Макс Левин/Lb.ua
Фото: Макс Левин/Lb.ua

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прошел проверку на полиграфе (детекторе лжи).

Процедуру транслировал депутат Рады от "Слуги народа" Александр Дубинский на своем Youtube-канале, передают Українськi Новини.

Арахамия пришел на проверку на полиграфе в 16:00 в четверг.

Во время даче показаний депутат отметил, что подозревает одно члена "Слуги народа" в получении взятки в пользу заинтересованных лиц, силовиков или Кабинета Министров за голосование, однако не знает его личность.

Парламентарий заявлял, что другие депутаты обвиняли его в получении взятки за голосование.

"Вопросы и по проекту, конкретно, по Дубинскому, вопросы в целом по антикоррупционной деятельности - все в вашу пользу", - подчеркнул в конце полиграфолог.

23 октября Дубинский позвал Арахамию пройти полиграф и сначала сам дал показания, где заверил, что не получал предложений и не брал взятку за голосование на комитете за рекомендацию Раде принять законопроект №2047-д об отмене необходимости внесения информации и получения ее из электронной базы отчетов об оценке недвижимости с помощью платных электронных площадок на комитете.

Председатель фракции согласился пройти детектор и заявил журналистам, что именно он выступил с идеей, чтобы все члены фракции дали показания на полиграфе.

Ранее СМИ сообщали, что депутаты от фракции не поддержали на заседании вышеуказанного комитета рекомендацию к принятию вышеуказанного законопроекта.

Инициаторами законопроекта являются 31 депутат от фракций "Слуга народа" и "Голос".

Как сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" хочет проверить своих депутатов на полиграфе из-за подозрений в коррупции.

Зеленский в свою очередь хочет, чтобы Медяник и подозреваемые во взяточничестве депутаты прошли полиграф.

Больше новостей о: полиграф Верховная Рада Украины Финкомитет Рады Давид Арахамия

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