Арахамія назвав ім'я "безальтернативного" кандидата на посаду голови "Слуги народу"

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія прогнозує обрання на з'їзді партії, який проходить сьогодні, першого заступника голови фракції "Слуга народу" в Раді Олександра Корнієнка лідером партії "Слуга народу". Про це він сказав журналістам в конгрессно-виставковому центрі "Парковий", де проходить з'їзд партії, передають Українські Новини. "У нас там немає ніяких сюрпризів. Більш-менш є безальтернативний кандидат Олександр Корнієнко. Я думаю, всі його підтримають", - сказав він. Арахамія підкреслив, що останнім часом Корнієнко фактично виконує обов'язки голови партії. Крім цього, за словами лідера фракції, у під час з'їзду будуть розглянуті питання щодо зміни статуту партії і регіональних підрозділів партії. Як повідомляли Українські Новини, Арахамія хоче звільнити Яременка з посади голови міжнародного комітету через повій. Раніше, в кінці жовтня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пройшов перевірку на поліграфі (детекторі брехні).