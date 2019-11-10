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10 листопада 2019, неділя, 12:37 45
Верховна Рада і партії 2019-11-10T13:30:02+02:00
Українські Новини
Арахамія назвав ім'я "безальтернативного" кандидата на посаду голови "Слуги народу"

Арахамія назвав ім'я "безальтернативного" кандидата на посаду голови "Слуги народу"

Слуга народу, Олександр Корнієнко, Давид Арахамія
Давид Арахамія
Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія прогнозує обрання на з'їзді партії, який проходить сьогодні, першого заступника голови фракції "Слуга народу" в Раді Олександра Корнієнка лідером партії "Слуга народу".

Про це він сказав журналістам в конгрессно-виставковому центрі "Парковий", де проходить з'їзд партії, передають Українські Новини.

"У нас там немає ніяких сюрпризів. Більш-менш є безальтернативний кандидат Олександр Корнієнко. Я думаю, всі його підтримають", - сказав він.

Арахамія підкреслив, що останнім часом Корнієнко фактично виконує обов'язки голови партії.

Крім цього, за словами лідера фракції, у під час з'їзду будуть розглянуті питання щодо зміни статуту партії і регіональних підрозділів партії.

Як повідомляли Українські Новини, Арахамія хоче звільнити Яременка з посади голови міжнародного комітету через повій.

Раніше, в кінці жовтня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пройшов перевірку на поліграфі (детекторі брехні).

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