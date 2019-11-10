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10 листопада 2019, неділя, 11:30 34
Суспільство 2019-11-10T13:45:02+02:00
Українські Новини
Завтра в Києві вранці обмежать рух Північним мостом

Завтра в Києві вранці обмежать рух Північним мостом

Ремонт доріг, перекриття руху, Південний міст
Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

Завтра, 11 листопада, в Києві буде частково обмежено рух на Північному мосту через ремонт покриття. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, повідомляється, що рух буде обмежено з 8:00 до 17:00.

"11 листопада на Північному мосту частково обмежать рух з 8:00 до 17:00. Як повідомили у КК "Київавтодор", будуть виконувати поточний ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку Троєщини. Щоб менше впливати на трафік основні роботи планується зробити до вечірніх годин пік", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 1 листопада поновлюється обмеження швидкості руху транспорту 50 км/год на 17 вулицях столиці.

Також на ремонт до 2021 року на вхід з 8 ранку по буднях буде закрита одна з центральних станцій метрополітену.

А Шулявський міст відремонтують за мільярд гривень, а не за 830 млн. Раніше проект передбачав 830,1 млн гривень на реконструкцію мосту. Після перезатвердження проекту його вартість складе 1 млрд 50 млн гривень, з яких 716,3 млн безпосередньо йде на будівельні роботи.

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