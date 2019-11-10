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10 листопада 2019, неділя, 10:40 5
Життя 2019-11-10T10:56:48+02:00
Українські Новини
Каньє Вест має намір йти у президенти США

Каньє Вест має намір йти у президенти США

Кім Кардашьян, Каньє Вест
Кім Кардашян і Каньє Вест. Фото: Instagram/Кім Кардаш'ян
Кім Кардашян і Каньє Вест. Фото: Instagram/Кім Кардаш'ян

Відомий американський репер Каньє Вест, який перебуває у шлюбі із зіркою реаліті-шоу Кім Кардашьян, хоче балотуватися в президенти Сполучених Штатів Америки в 2024 році. Про це він заявив під час щорічного фестивалю інновацій Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорку, повідомляє портал NME.

Так, Вест заявив, що можна було б створити стільки робочих місць, коли він буде балотуватися в президенти.

"Коли я буду балотуватися в президенти в 2024-му, ми могли б створити стільки робочих місць ... Мартіна Лютера Кінга вбили не тому, що у нього була мрія; у нього було дещо інше, про що він збирався говорити. Він говорив про розширення прав і можливостей для чорних, про збільшення економічних можливостей", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, кросівки "протоптали" Каньє Весту доріжку в рейтингу Forbes.

Раніше американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян підтвердила чутки про вагітність, і розповіла, що вони з Каньє Вестом чекають четверту дитину.

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