Каньє Вест має намір йти у президенти США

Відомий американський репер Каньє Вест, який перебуває у шлюбі із зіркою реаліті-шоу Кім Кардашьян, хоче балотуватися в президенти Сполучених Штатів Америки в 2024 році. Про це він заявив під час щорічного фестивалю інновацій Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорку, повідомляє портал NME.

Так, Вест заявив, що можна було б створити стільки робочих місць, коли він буде балотуватися в президенти.

"Коли я буду балотуватися в президенти в 2024-му, ми могли б створити стільки робочих місць ... Мартіна Лютера Кінга вбили не тому, що у нього була мрія; у нього було дещо інше, про що він збирався говорити. Він говорив про розширення прав і можливостей для чорних, про збільшення економічних можливостей", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, кросівки "протоптали" Каньє Весту доріжку в рейтингу Forbes.

Раніше американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян підтвердила чутки про вагітність, і розповіла, що вони з Каньє Вестом чекають четверту дитину.