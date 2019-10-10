Американская звезда Ким Кардашьян внезапно посетила Армению

Ереван (Армения) посетила американская знаменитость Ким Кардашьян со своей сестрой Кортни, чтобы окрестить там своих детей. Об этом сообщает Радио Свобода.\r\nТак, сообщается, что помимо крещения своих детей Кардашьян успела побывать в Ереване 8 октября в качестве докладчика на технологической конференции. Во время конференции Кардашьян заявила, что ищет способы производства своей линии нижнего белья в Армении.\r\n"Я веду переговоры с несколькими основными армянскими инвесторами о возможных попытках разработки моего белья, а также пытаюсь выяснить, какие у вас тут фабрики, в которых я могла бы производить свои продукты", - сказала Кардашьян журналистам.\r\nКроме того, Ким в Ереване посетила акцию памяти геноцида армян, где сестры Кардашьян почтили армян, убитых в начале 1915 года. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Ереване с Ким Кардашьян.\r\nТакой неожиданный выбор страны, куда звезда американских реалити-шоу приехала крестить своих детей, видимо связан с тем, что предки сестер Кардашьян эмигрировали в США из Армении в конце 19-го века.\r\nКак сообщали Українські Новини, Ким Кардашьян убедила Трампа помиловать приговоренную к пожизненному сроку пенсионерку.\r\nРанее Ким Кардашьян опубликовала первое селфи с дочерью, которую ей родила суррогатная мать.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n