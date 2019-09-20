подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.85 27.4
˟
20 сентября 2019, пятница, 14:07 258
Шоу-бизнес 2019-09-20T15:00:02+03:00
Українські Новини
Кроссовки "протоптали" Канье Уэсту дорожку в рейтинге Forbes

Кроссовки "протоптали" Канье Уэсту дорожку в рейтинге Forbes

Показ Yeezy Season 1 с Канье Уэстом. Фото: Instagram/kanyewestt_official
Показ Yeezy Season 1 с Канье Уэстом. Фото: Instagram/kanyewestt_official

В 2019 году журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей мира, список которого впервые возглавил американский рэпер Канье Уэст. 

Он заработал 150 миллионов долларов, выпустив совместно с Adidas коллекцию спортивной обуви Yeezy, став при этом самым высокооплачиваемым рэп-исполнителем. Уэст впервые в своей карьере возглавил соответствующий ежегодный рейтинг Forbes.

Всего в рейтинг вошли 20 хип-хоп исполнителей. Forbes отмечает, что в общей сложности они заработали $860 млн, что на 33% больше, чем в прошлом году ($648 млн).

Прошлогодний лидер Jay-Z сместился на второе место — за отчетный период он заработал 81 миллион долларов. На третьей строчке — канадский рэпер Дрейк (75 миллионов долларов). В первой десятке также оказались Дидди (70 миллионов), Трэвис Скотт (58 миллионов), Эминем (50 миллионов), DJ Khaled (40 миллионов), Кендрик Ламар (38,5 миллионов), Migos (36 миллионов) и Дональд Гловер (35 миллионов).

Как сообщали Українські Новини, американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подтвердила слухи о беремености, и рассказала, что они с Канье Уэстом ждут четвертого ребенка. Ранее Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали дочь в честь американского города. Тем временем украинцы массово получали неправдивые сообщения о том, что Adidas бесплатно дарит 3000 пар обуви и футболок в честь своего 95-летия.

 
Больше новостей о: Adidas Кроссовки Рэпер Канье Уэст

Архив
Новости
Суд над Белько
В Киеве проходит суд над угрожавшим взорвать мост Метро экс-военным 15:23
Ясько стала председателем украинской делегации в ПАСЕ 15:19
Формула Штайнмайера ведет Украину к капитуляции, - Виталий Куприй 15:13 Мнение
Микитась заявил, что продал "Укрбуд" "непубличным людям" 14:53
Принятие закона об отмене адвокатской монополии противоречит конституционным гарантиям защиты прав человека, - Изовитова 14:51
больше новостей
Показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, - Пенсионный фонд 07:26 Инфографика
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Это было искренне: Сенцов прокомментировал действия Савченко 08:39
"Нефтегаз" может перейти под управление Витренко 07:10
VEKTOR Сompany Group: Новый завод выведет перерабатывающую отрасль в Украине на новый уровень 09:48 Пресс-релиз
больше новостей
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв. м недвижимости, – Портнов 16:33
ОО "Финансовая грамота Украины" обвиняет компанию Avistar в незаконном присвоении ипотечной недвижимости 15:29 Пресс-релиз
Адвокатская монополия - это гарантия качественной защиты прав человека, - немецкий адвокат Бокемюль 16:18
Террорист, угрожавший взорвать киевский мост Метро, рассказал где покупает наркотики и о своей двойной судимости 17:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok