Кроссовки "протоптали" Канье Уэсту дорожку в рейтинге Forbes

В 2019 году журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей мира, список которого впервые возглавил американский рэпер Канье Уэст.

Он заработал 150 миллионов долларов, выпустив совместно с Adidas коллекцию спортивной обуви Yeezy, став при этом самым высокооплачиваемым рэп-исполнителем. Уэст впервые в своей карьере возглавил соответствующий ежегодный рейтинг Forbes.

Всего в рейтинг вошли 20 хип-хоп исполнителей. Forbes отмечает, что в общей сложности они заработали $860 млн, что на 33% больше, чем в прошлом году ($648 млн).

Прошлогодний лидер Jay-Z сместился на второе место — за отчетный период он заработал 81 миллион долларов. На третьей строчке — канадский рэпер Дрейк (75 миллионов долларов). В первой десятке также оказались Дидди (70 миллионов), Трэвис Скотт (58 миллионов), Эминем (50 миллионов), DJ Khaled (40 миллионов), Кендрик Ламар (38,5 миллионов), Migos (36 миллионов) и Дональд Гловер (35 миллионов).

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