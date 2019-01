Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подтвердила, что они с мужем, известным рэпером Канье Уэстом ждут четвертого ребенка.

Об сообщает "BBC Україна" со ссылкой на интервью Кардашьян американскому телеканалу.

Ким рассказала, что пара ждет мальчика от суррогатной матери.

На интервью присутствовали ее сестры Кортни и Хлоя Кардашьян, которые, как говорят, были шокированы тем, что Ким решила поделиться новостью. Ким и Канье уже имеют троих детей - сына Сеинта и дочерей Норт и Чикаго, - которым от одного до пяти лет. Чикаго тоже родилась от суррогатной матери.

Ким призналась, что уже рассказывала об этом после того, как на Рождество немного перебрала с алкоголем.

"Что ж, информация уже распространяется", - рассказала она ведущему Энди Коэну во время шоу Watch What Happens Live.

"Я напилась на нашей рождественской вечеринке и рассказала некоторым людям. Я не помню, кому я сказала, потому что я никогда не напиваюсь".

Переглянути цей допис в Instagram Celebrating Saint with a Tarzan themed party 🍃 Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 11 Гру 2018 р. о 10:19 PST

Ким не рассказала, когда ребенок появится на свет, намекнув лишь, что "уже скоро".

В 2018 году во время шоу Keeping Up With The Kardashians она говорила, что увеличение количества преступлений с применением оружия в США заставила ее "сомневаться" в том, иметь ли больше детей.

Но она также заявила, что Канье хотел бы иметь много детей, уточнив, что он хочет семерых.

Как сообщали Українські Новини, Кардашьян вживила себе под кожу светящееся ожерелье.

Ранее Ким Кардашьян опубликовала первое селфи с дочерью, которую ей родила суррогатная мать.