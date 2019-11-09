В Одеській області на воді сталася смертельна аварія

1 людина загинула і 1 госпіталізовано через зіткнення рибальських човнів в Одеській області 8 листопада.

Про це в суботу повідомило управління Національної поліції в Одеській області, передають Українські Новини.

Попередньо встановлено, що зіткнення човнів сталося через обмежену видимість в тумані, а також через відсутність освітлювальних вогнів на одній з човнів.

Внаслідок зіткнення 1 людина загинула і 1 госпіталізовано до лікарні.

Рибальські судна зіткнулися на річці Глибокий Турунчук в Білгород-Дністровському районі.

Розпочато розслідування за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 5 жовтня 2 людини були госпіталізовані через зіткнення круїзного лайнера і вантажного корабля на річці Дунай в Одеській області.

Також в п'ятницю, 8 листопада, в Оболонському районі Києва в акваторії Дніпра виявили затонулу невелику прогулянкову яхту.

У жовтні під Одесою горіла яхта. Це була яхта депутата Таировской об'єднаної територіальної громади Всеволода Шаєвского.