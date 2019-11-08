Яхта затонула в киевской акватории на Оболони

По их словам, утром рыбак между заливами Верблюд и Собачье Гирло. Он сообщил об этом в полицию. На место выехали все экстренные службы, в том числе водолазы "Киевской службы спасения", которые обследовали затонувшую яхту.

"Затонула частная яхта, но без номеров. Яхта прогулочная, очень старая. Водная полиция сейчас устанавливает все обстоятельства и причины ЧП, ищут хозяина плавсредства. Решается вопрос поднятия яхты из воды. Пострадавших во время ЧП на воде не обнаружено", – рассказал Роман Ткачук, начальник управления по гражданской защите КГГА.

Затонувшая яхта. Фото: I.LOVE.OBOLON/Facebook

Как сообщали Українські Новини, в Уганде утонула яхта, на которой веселился принц Уганды и звезды местного шоу-бизнеса. Ранее в Италии задержали украинскую яхту с 71 мигрантом. Кроме того, в Украине активизировались угонщики яхт и катеров.