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08 ноября 2019, пятница, 15:55 52
Происшествия 2019-11-08T16:06:57+02:00
Українські Новини
Яхта затонула в киевской акватории на Оболони

Яхта затонула в киевской акватории на Оболони

Яхта, Судно, Акватория, затонувшее судно

После того, как под Одессой горела яхта депутата, в пятницу, 8 ноября, в Оболонском районе Киева в акватории Днепра обнаружили затонувшую небольшую прогулочную яхту, сообщает "Сегодня" со ссылкой на спасателей.

По их словам, утром рыбак между заливами Верблюд и Собачье Гирло. Он сообщил об этом в полицию. На место выехали все экстренные службы, в том числе водолазы "Киевской службы спасения", которые обследовали затонувшую яхту.

"Затонула частная яхта, но без номеров. Яхта прогулочная, очень старая. Водная полиция сейчас устанавливает все обстоятельства и причины ЧП, ищут хозяина плавсредства. Решается вопрос поднятия яхты из воды. Пострадавших во время ЧП на воде не обнаружено", – рассказал Роман Ткачук, начальник управления по гражданской защите КГГА.

Затонувшая яхта. Фото: I.LOVE.OBOLON/FacebookЗатонувшая яхта. Фото: I.LOVE.OBOLON/Facebook

Как сообщали Українські Новини, в Уганде утонула яхта, на которой веселился принц Уганды и звезды местного шоу-бизнеса. Ранее в Италии задержали украинскую яхту с 71 мигрантом. Кроме того, в Украине активизировались угонщики яхт и катеров.

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