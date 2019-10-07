Под Одессой горела яхта депутата

6 октября около 23:13 поступило сообщение о загорании Яхты в с. Бурлачья Балка (Одесская область). Позже выяснилось, что это была яхта депутата Таировской объединенной территориальной общины Всеволода Шаевского. Об этом сообщает Мария Творон в Facebook.

ГСЧС сообщает, что в воскресенье вечером на причале в с. Бурлачья Балка горел частный парусный катер, но владельца не называет.

Сообщение о возгорании яхты на службу спасения поступило 6 октября в 23:13. Уже в 23:56 огонь на площади 30 кв м ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара и ущерб устанавливают.

Однако Мария Творон выложила в Facebook фото пожара и написала, что это яхта депутата Шаевского.

"После сегодняшнего (воскресного – ред.) собрания в Сухом Лимане сгорела яхта депутата Таировской ОТГ Шаевского В.Н.".





Как сообщали Українські Новини, у прокурора Запорожской области Романова в декларации указана яхта и миллион гривен.



Также стало известно, что депутат-ляшковец Скуратовский скрыл яхт-клуб и яхту, записав их на помощников.





