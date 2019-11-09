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09 листопада 2019, субота, 17:49 7
Суспільство 2019-11-09T18:30:02+02:00
Українські Новини
Менше ніж 8% жителів "ДНР" і "ЛНР" отримали російський паспорт

Менше ніж 8% жителів "ДНР" і "ЛНР" отримали російський паспорт

Донбас, українсько-російські відносини, Новини ДНР, Новини ЛНР, російський паспорт
Паспорт Росії. Фото: pixabay
Паспорт Росії. Фото: pixabay

42,9% опитаних компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" жителів непідконтрольних територій в Луганській і Донецькій областях не думали про можливість отримати російський паспорт (громадянство Росії), в той час, як тільки 5,1% жителів "Л/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України, як раніше.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, опублікованого "Дзеркалом тижня", передають Українські Новини.

При цьому, 34,2% респондентів відповіли, що думали про таку можливість, 14,8% - наразі розглядають можливість отримання російського паспорта.

7,4% опитаних заявили, що вже мають російський паспорт.

Менше ніж 1% відмовилися від відповіді.

Дослідження проводилося з 7 по 31 жовтня.

Було опитано 1606 респондентів: 800 — у непідконтрольної частині Луганської і 806 — в непідконтрольної частини Донецької областей.

Для розрахунку вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 року, які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території.

Інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованою анкетою.

Похибка результатів не перевищує 3,2%.

Як повідомляли Українські Новини, 43,6% жителів непідконтрольних територій в Луганській і Донецькій областях можуть дозволити собі купити лише харчі, одяг і взуття, але щоб купити мобільний телефон, хороший костюм чи пилосос доводиться позичати гроші або збирати.

Тим часом для жителів окупованих територій Донбасу лідерами довіри серед українських політиків є Юрій Бойко та Віктор Медведчук.

 

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