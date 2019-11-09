Менше ніж 8% жителів "ДНР" і "ЛНР" отримали російський паспорт

42,9% опитаних компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" жителів непідконтрольних територій в Луганській і Донецькій областях не думали про можливість отримати російський паспорт (громадянство Росії), в той час, як тільки 5,1% жителів "Л\/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України, як раніше. Про це свідчать дані соціологічного опитування, опублікованого "Дзеркалом тижня", передають Українські Новини. При цьому, 34,2% респондентів відповіли, що думали про таку можливість, 14,8% - наразі розглядають можливість отримання російського паспорта. 7,4% опитаних заявили, що вже мають російський паспорт. Менше ніж 1% відмовилися від відповіді. Дослідження проводилося з 7 по 31 жовтня. Було опитано 1606 респондентів: 800 — у непідконтрольної частині Луганської і 806 — в непідконтрольної частини Донецької областей. Для розрахунку вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 року, які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території. Інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованою анкетою. Похибка результатів не перевищує 3,2%. Як повідомляли Українські Новини, 43,6% жителів непідконтрольних територій в Луганській і Донецькій областях можуть дозволити собі купити лише харчі, одяг і взуття, але щоб купити мобільний телефон, хороший костюм чи пилосос доводиться позичати гроші або збирати. Тим часом для жителів окупованих територій Донбасу лідерами довіри серед українських політиків є Юрій Бойко та Віктор Медведчук.