У НСЖУ назвали драконівською пропозицію Зеленського затвердити в законі стандарти новин

Голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко назвав драконівською пропозицію президента Володимира Зеленського врегулювання діяльності медіа у відповідності з вимогами і стандартами до новин.

Про це Томіленко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зміни до інформаційного законодавства мають проходити через широкі публічні дискусії. І знаходити підтримку та розуміння як у журналістів та медіадіячів, так і у міжнародних інституцій. Драконівські поправки у тому вигляді, як вони озвучуються окремими представниками влади, це точно не про "реформи" і не про "зміцнення держави", як йдеться у назві Указу. Принаймні, поки закони у нас не регулюють "вимоги до стандартів новин", ми маємо право на такі оцінки", - написав він.

Зі слів голови НСЖУ, пріоритетом для влади має стати захист прав журналістів (реальна боротьба з безкарністю) та захист робочих місць (економічні стимули для розвитку українських ЗМІ), а не кримінальна відповідальність для медійників.

"Чинне законодавство дає численним правоохоронним органам, спецслужбам та регуляторам достатньо повноважень для боротьби із недостовірною інформацією і масштабними маніпуляціями та впливом РФ на український інформпростір. Але очевидна неефективність такої боротьби – це питання до компетентності чиновників та працівників спецслужб, але це не питання кримінальної відповідальності журналістів та медіа!" - додав Томіленко.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив написати законопроект про роботу медіа, попри критику цієї ідеї журналістами.

Раніше на парламентських слуханнях з безпеки журналістів, які не проводилися понад 10 років, у Раді зібралися 600 журналістів. Зеленский Генпрокуратура і СБУ журналістів проігнорували. До них вийшов міністр Бородянський і, дивлячись в очі, почав погрожувати в'язницею.