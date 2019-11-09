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09 листопада 2019, субота, 14:01 20
Силові структури 2019-11-09T15:45:02+02:00
Українські Новини
Розведення військ почалося близько Петровського

Розведення військ почалося близько Петровського

ООС, війна на Донбасі, Розведення сил, Розведення військ, Петровське
Розведення військ. Фото: штаб ООС
Розведення військ. Фото: штаб ООС

Розведення сил і засобів почалося близько Петровського в Донецькій області.

Про це свідчить пряма трансляція на сторінці прес-центру штабу Операції Об'єднаних сил, передають Українські Новини.

Розведення сил і засобів почалося пізніше 12:00 після запуску білих ракет українською стороною та стороною бойовиків.

Розведення військ має закінчитися до 12 листопада. У Петровському відведення підлягають 42 військовослужбовців Збройних Сил України, три бойових броньованих машини та 48 одиниць стрілецької зброї.

Сили ООС відходять на 1 км і займають нові, заздалегідь обладнані позиції.

Процес відведення перевіряється представниками СММ ОБСЄ та військовослужбовцями з СЦКК. Розведення особового складу і озброєння відбуватиметься протягом трьох днів.

Потім буде здійснюватися пошук і знищення мінно-вибухових загороджень, демонтаж фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення в межах певної ділянки.

На 29-у добу українська сторона проінформує, що всі заходи проведені і вже на наступний день представники СММ ОБСЄ проведуть верифікацію виконаних заходів.

Процес розведення проходить дзеркально з обох сторін.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 11 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил 8 листопада, 1 військовий зазнав поранення.

Раніше російські війська зірвали розведення військ в Петровському Донецької області

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