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08 листопада 2019, пʼятниця, 23:29 3
Силові структури 2019-11-09T00:15:01+02:00
Українські Новини
НАБУ вилучило у Міноборони 15 томів документів щодо закупівель військової техніки та озброєння

НАБУ вилучило у Міноборони 15 томів документів щодо закупівель військової техніки та озброєння

НАБУ, Міноборони, Обшуки
Обшуки в Міноборони. Фото: Міноборони
Обшуки в Міноборони. Фото: Міноборони

Національне антикорупційне бюро вилучило близько 15 томів документів в одному із структурних підрозділів Міністерства оборони в рамках розслідування за фактами закупівлі в минулі роки озброєння і військової техніки для потреб Збройних Сил України. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони.

"Зараз бюро вивчає обставини внесення в державний оборонне замовлення вантажних автомобілів і ціноутворення на зазначену продукцію. Зокрема, триває перевірка обґрунтованості закупівлі в 2015-2019 роках санітарних автомобілів "Богдан-2251" і вантажних автомобілів "МАЗ-5316" і "МАЗ-6317", – йдеться в повідомленні.

Детективи з'ясовують, чому ціна на ці автомобілі зростала на 30% щорічно, а також були законно укладені додаткові угоди, які збільшували їх вартість.

Детективи будуть працювати у підрозділах міністерства щонайменше два місяці.

Як повідомляли Українські Новини, п'яти топ-чиновникам Міноборони ДБР повідомило про підозру.

ДБР опублікувало розмови в Міноборони про закупівлю бракованих бронежилетів для армії. Браковані бронежилети, закуплені Міноборони, вилучені ДБР. Крім того, Служба безпеки України підозрює чиновників Міністерства оборони в організації постачання неякісних продуктів Збройним силам.

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