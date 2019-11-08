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  • Євген Кисельов розповів, як його усунули від ефіру на телеканалі "Прямий" за відмову підтримати Порошенка на виборах
08 листопада 2019, пʼятниця, 23:05 3
ЗМІ 2019-11-08T23:15:26+02:00
Українські Новини
Євген Кисельов розповів, як його усунули від ефіру на телеканалі "Прямий" за відмову підтримати Порошенка на в

Євген Кисельов розповів, як його усунули від ефіру на телеканалі "Прямий" за відмову підтримати Порошенка на виборах

телеканал
Євген Кисельов. Фото: r-e-e-d.com
Євген Кисельов. Фото: r-e-e-d.com

Екс-ведучий "Прямого" Євген Кисельов заявив, що керівництво каналу обмежувало свободу його діяльності і нав'язував свої погляди. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Кисельов написав, що в 2018 році його намагалися звільнити з "Прямого" і два місяці не давали виходити в ефір.

"Люди, що курирували "Прямий" в адміністрації президента, і в їх числі Віктор Уколов ... були вкрай незадоволені тим, що своїх програмах я з усіх сил намагався зберігати незалежну позицію, дотримуватися баланс думок і не займати ту чи іншу сторону в численних конфліктах, які все частіше спалахували на політичній сцені країни", – стверджує Кисельов.

Ведучий "зміг відбитися" і повернутися в ефір, але з тих пір встиг пошкодувати про це.

"Репутація "Прямого" виявилася, на жаль, підмоченою тим, що під час президентської, а потім і парламентської передвиборної кампанії канал вів відверту агітацію за Порошенка і проти Зеленського. І хоча я продовжувати гнути свою лінію, всіляко намагаючись у своїх програмах залишатися над сутичкою, моя репутація теж, на жаль, постраждала", – шкодує Кисельов.

Журналіст поскаржився, що йому забороняли давати в ефір певні новини і запрошувати деяких гостей. Замість них доводилося спілкуватися з "самозваними вузьколобими експертами".

"А скільки разів дарували мені "сюрприз", без попередження включаючи до мене в прямий ефір кореспондентів, які несли всяку нісенітницю з місця відверто інсценованих подій! Скільки разів обривали мені "Підсумки" заради якихось безглуздих прямих трансляцій! І скільки в підсумку талановитих, совісних журналістів пішло чи було звільнено з "Прямого"", – перерахував Кисельов.

Як повідомляли Українські Новини, 7 листопада Державне бюро розслідувань проводила обшуки у власника телеканалу "Прямий" Макеєнко. Раніше Портнов з'ясував, через які офшори Макеєнко з сином фінансують телеканал "Прямий". Також Володимир Макеєнко і 5-й Президент України Петро Порошенко відкрили рахунки в Люксембурзі, які були пов'язані з телеканалом "Прямий".

Телеканал "Прямий" вибачився за жарт з захопленням студії невідомими в масках під час трансляції 7 листопада вечірнього ток-шоу.

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