Євген Кисельов розповів, як його усунули від ефіру на телеканалі "Прямий" за відмову підтримати Порошенка на виборах

Євген Кисельов розповів, як його усунули від ефіру на телеканалі "Прямий" за відмову підтримати Порошенка на в

Екс-ведучий "Прямого" Євген Кисельов заявив, що керівництво каналу обмежувало свободу його діяльності і нав'язував свої погляди. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Кисельов написав, що в 2018 році його намагалися звільнити з "Прямого" і два місяці не давали виходити в ефір.

"Люди, що курирували "Прямий" в адміністрації президента, і в їх числі Віктор Уколов ... були вкрай незадоволені тим, що своїх програмах я з усіх сил намагався зберігати незалежну позицію, дотримуватися баланс думок і не займати ту чи іншу сторону в численних конфліктах, які все частіше спалахували на політичній сцені країни", – стверджує Кисельов.

Ведучий "зміг відбитися" і повернутися в ефір, але з тих пір встиг пошкодувати про це.

"Репутація "Прямого" виявилася, на жаль, підмоченою тим, що під час президентської, а потім і парламентської передвиборної кампанії канал вів відверту агітацію за Порошенка і проти Зеленського. І хоча я продовжувати гнути свою лінію, всіляко намагаючись у своїх програмах залишатися над сутичкою, моя репутація теж, на жаль, постраждала", – шкодує Кисельов.

Журналіст поскаржився, що йому забороняли давати в ефір певні новини і запрошувати деяких гостей. Замість них доводилося спілкуватися з "самозваними вузьколобими експертами".

"А скільки разів дарували мені "сюрприз", без попередження включаючи до мене в прямий ефір кореспондентів, які несли всяку нісенітницю з місця відверто інсценованих подій! Скільки разів обривали мені "Підсумки" заради якихось безглуздих прямих трансляцій! І скільки в підсумку талановитих, совісних журналістів пішло чи було звільнено з "Прямого"", – перерахував Кисельов.

Як повідомляли Українські Новини, 7 листопада Державне бюро розслідувань проводила обшуки у власника телеканалу "Прямий" Макеєнко. Раніше Портнов з'ясував, через які офшори Макеєнко з сином фінансують телеканал "Прямий". Також Володимир Макеєнко і 5-й Президент України Петро Порошенко відкрили рахунки в Люксембурзі, які були пов'язані з телеканалом "Прямий".

Телеканал "Прямий" вибачився за жарт з захопленням студії невідомими в масках під час трансляції 7 листопада вечірнього ток-шоу.