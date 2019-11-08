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08 ноября 2019, пятница, 09:21 63
СМИ 2019-11-08T09:22:02+02:00
Українські Новини
"Прямой" инсценировал "захват" студии телеканала силовиками в прямом эфире

"Прямой" инсценировал "захват" студии телеканала силовиками в прямом эфире

Захват, Мыкола Вересень, Телеканал

Вечером в четверг, 7 ноября, во время телетрансляции в студию телеканала Прямой ворвались люди в масках, камуфляже и с оружием в руках, имитируя "захват" телеканала.

Сразу после того как силовики "ворвались" в студию ведущий Мыкола Вересень упал на пол.

"Стоять всем! Всем спокойно! Где (ведущий Мыкола) Вересень? Где Вересень, я спрашиваю? Мыкола? Живой?" — кричал один из "захватчиков".

После этого "спецназовцы" сделали селфи с ведущими и убежали. "Захват" происходил во время телемарафона "Наступление на свободу слова".

Во время "захвата" гости программы сидели на своих местах, а зрители прятались за декорациями. Сам Вересень сказал, что этим перфомансом хотели "довести до абсурда то, что происходит" (обыски у владельца телеканала Прямой Владимира Макеенко — ред).

Напомним, ранее Портнов выяснил, через какие офшоры Макеенко с сыном финансируют телеканал "Прямой". Также Владимир Макеенко и 5-й Президент Украины Петр Порошенко открыли счета в Люксембурге, которые были связаны с телеканалом "Прямой". 

Больше новостей о: Захват Мыкола Вересень Телеканал "Прямой"

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