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16 августа 2019, пятница, 21:36 94
Политика 2019-08-16T21:43:53+03:00
Українські Новини
Порошенко и Макеенко открыли европейские счета по телеканалу "Прямой", - Портнов

Порошенко и Макеенко открыли европейские счета по телеканалу "Прямой", - Портнов

Портнов Андрей Фото: aportnov.com
Портнов Андрей Фото: aportnov.com

Владимир Макеенко и 5-й Президент Украины Петр Порошенко открыли счета в Люксембурге, которые были связаны с телеканалом "Прямой". Об этом сообщает Андрей Портнов на своем YouTube канале. 


"Мы нашли европейские счета сообщника Порошенко Владимира Макеенко по телеканалу "Прямой", они вместе занимались этой сделкой, оформили ее на кипрскую компанию, перед этим осуществив комплексное давление на прошлого собственника Владимира Костерина. Он раньше владел телеканалом "Тонис", - рассказал юрист.

Также Портнов назвал два банка, в которых открыты их счета. Это Ubi Banca International sa и EFG International со штаб-квартирой в Цюрихе.

"Пока идет расследование, журналисты телеканала "Прямой" могут показывать портрет Порошенко сколько нравится, ни в коем случае нельзя наступать на свободу слова. Как только в стране появится новый прокурор, мы осуществим комплекс публичных мер и юридических мер для того, чтобы ГПУ обратилась в Люксембург с международно-правовым поручением для того, чтобы взять официально все транзакции по счетам", - сообщил Портнов.

"Мы ничего не имеем личного к Порошенко, просто вор должен сидеть в тюрьме", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, Портнов обещал вручить повестку Шабунину под судом о Роттердаме

Ранее Портнов инициировал новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам.

Также Портнов опубликовал видео как Вакарчук в 2015 веселил в Монако московских гостей. 

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