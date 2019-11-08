Борщ істотно подешевшав у листопаді: нова вартість інгредієнтів

Хоча в жовтні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 0,7%, за перший тиждень листопада 2019 ціни на овочі "борщового набору" в Україні помітно просіли. За деякими позиціями був зафіксований справжній обвал ціни, повідомляє "Інфо-Шувар".

Рекордсменом зі зниженню ціни серед українського "борщу" стала капуста, її вартість за тиждень знизилася на 30% до 3,0-3,2 грн/кг. На 25% за тиждень подешевшав буряк, його оптова ціна сьогодні становить 4,0-4,5 грн/кг.

Ціни на картоплю продовжують знижуватися вже третій тиждень поспіль, у перші дні листопада ціна просіла ще на 15% до 7,5-8,5 грн/кг. Ціни на моркву на початку листопада знизилися на 12% до 4,0-4,5 грн/кг, а цибулю подешевшав на 10% до 6,5-7,0 грн/кг.

"Зниження цін у листопаді – це цілком нормальне явище для ринку «борщового набору». Фермери продають той обсяг, який не планують залишати на довготривале зберігання. Пропозиція майже по всіх позиціях в цьому році є більшою, ніж рік тому. З цієї причини спроби українських фермерів підняти ціни на цибулю в кінці жовтня були невдалими, сьогодні і вона дешевшає. Винятком можна б було вважати картоплю, але за рахунок рекордного імпорту вже в другій половині жовтня ціни і на неї теж йдуть до низу", - коментує ситуацію Тетяна Гетьман, керівник департаменту "аналітика" ОРСП "Шувар".

Станом на початок листопада пропозицію овочів "борщового набору" складається повністю з продукції українських фермерів. Винятком є тільки картопля. Сьогодні співвідношення імпортної та вітчизняної картоплі становить приблизно 80% на 20%.

Картоплю Україна імпортує переважно з Білорусі, також постачання приходять з Казахстану. Ціни на капусту, буряк, моркву і цибулю мінімум в 1,5-2 рази нижче, ніж рік тому, а картопля за рік подорожчала в 3,5 рази.

Як повідомляли Українські Новини, борщ у серпні подешевшав майже на 4 гривні, деруни істотно подорожчали. Тим часом київська кухня визнана однією з найкращих для гурманів в Європі.