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08 листопада 2019, пʼятниця, 21:10 9
Америка 2019-11-08T21:15:31+02:00
Українські Новини
Трамп розповів, що може опублікувати ще одну розмову з Зеленським

Трамп розповів, що може опублікувати ще одну розмову з Зеленським

США, Дональд Трамп, Володимир Зеленський
Зеленський і Трамп. Фото: Офіс Президента
Зеленський і Трамп. Фото: Офіс Президента

Президент США Дональд Трамп допускає публікацію стенограми ще однієї розмови з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це він сказав журналістам у п'ятницю. Про це повідомляє Politico.

Журналісти припустили, що мова йде про квітневу розмову, коли Трамп вітав Зеленського з перемогою на президентських виборах.

"У мене був другий виклик президенту, який, до речі, був перед цим (липневим), і тепер всі вони (ініціатори розслідування) хочуть цього. Якщо вони хочуть, я їм його дам", - сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським хотів почути всього три слова: "розслідування, Байден, Клінтон". Про це заявив американський дипломат, заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент під час свідчень в Конгресі

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський заперечує висування США умови розслідування справи проти сина колишнього віце-Президента США Джо Байдена.

Раніше американські ЗМІ назвали ім'я розвідника, який подав скаргу на розмову Трампа з Зеленським.

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