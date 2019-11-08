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08 листопада 2019, пʼятниця, 20:11 12
Силові структури 2019-11-08T21:45:02+02:00
Українські Новини
У лікарні помер поранений вчора в зоні ООС український військовий

У лікарні помер поранений вчора в зоні ООС український військовий

Донбас, ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Бойовики, Втрати в зоні ООС
ООС Обстріл. Фото: Міноборони України
ООС Обстріл. Фото: Міноборони України

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 8 листопада, 1 український військовослужбовець поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики 3 рази обстріляли позиції ООС біля Луганського, Залізного і Зайцево.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник обстріляв українські позиції з ручних протитанкових гранатометів біля Водяного.

Протягом поточної доби в результаті обстрілу поранення отримав 1 військовослужбовець збройних сил. Також від поранень, отриманих 7 листопада, помер ще один український військовий Геннадій Моторін.

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) мостобудівники завершили укладання металоконструкцій і проводять обробку прольотів моста за допомогою піскоструминного апарату. Тривають заходи в галузі розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 в Луганській області.

Українська сторона готова до розведення сил і засобів на ділянці №3 (Богданівка - Петровське).

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 20 разів обстріляли позиції сил ООС 7 листопада, 1 військовий загинув і 4 були поранені.


Крім того, в штабі ООС повідомили, що Росія зірвала розведення військ в Петровському.

Тим часом, розведення військ в Золотому Луганської області завершилося.

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