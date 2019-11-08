Герус думає про охорону після нападу Ляшка

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" і голова парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус припускає, що найме особисту охорону після нападу на нього екс-депутата і лідера Радикальної партії Олега Ляшка в аеропорту "Бориспіль".

Відповідну заяву Герус зробив в інтерв'ю "Новому часу", передають Українські Новини.

"Подивимося", - відповів Герус на питання журналіста про те, чи найме він охорону після інциденту.

Також депутат припустив, що Ляшко стежив за ним і у поліції розповіли, що вже розкрили організацію, яка займалася стеженням, вилучивши фотографії з його пересуваннями. Справа перебуває на етапі розслідування.

При цьому Герус не планує подавати на Ляшка до суду, бо "такого персонажа краще не чіпати".

"А судитися, - так з ким? За його діями стоять інші зацікавлені особи. Сьогодні (7 листопада - ред.) вже давав свідчення прокуратурі", - заявив Герус.

Як повідомляли Українські Новини, у Ахметова пропонують збільшити на 90% вартість електроенергії для населення. Тим часом поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом.