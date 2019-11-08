підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.85 27.35
˟
08 листопада 2019, пʼятниця, 17:07 10
Верховна Рада і партії 2019-11-08T17:17:20+02:00
Українські Новини
Герус думає про охорону після нападу Ляшка

Герус думає про охорону після нападу Ляшка

Олег Ляшко, Андрій Герус, Бійка, Охорона, Партія
Андрій Герус. Фото: РБК Україна
Андрій Герус. Фото: РБК Україна"

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" і голова парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус припускає, що найме особисту охорону після нападу на нього екс-депутата і лідера Радикальної партії Олега Ляшка в аеропорту "Бориспіль".

Відповідну заяву Герус зробив в інтерв'ю "Новому часу", передають Українські Новини.

"Подивимося", - відповів Герус на питання журналіста про те, чи найме він охорону після інциденту.

Також депутат припустив, що Ляшко стежив за ним і у поліції розповіли, що вже розкрили організацію, яка займалася стеженням, вилучивши фотографії з його пересуваннями. Справа перебуває на етапі розслідування.

При цьому Герус не планує подавати на Ляшка до суду, бо "такого персонажа краще не чіпати".

"А судитися, - так з ким? За його діями стоять інші зацікавлені особи. Сьогодні (7 листопада - ред.) вже давав свідчення прокуратурі", - заявив Герус.

Як повідомляли Українські Новини, у Ахметова пропонують збільшити на 90% вартість електроенергії для населення. Тим часом поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом.

Більше новин про: Олег Ляшко Андрій Герус Бійка Охорона Партія "Слуга народу"

Архів
Новини
Побити Геруса захоче кожен, коли отримає нові платіжки за комуналку, - Ляшко 17:48
Герус вважає, що неможливо відмовитися від постачання енергоносіїв з Росії 17:31
Дубневич вийшов з СІЗО після внесення 90 млн гривень застави 17:27
Герус думає про охорону після нападу Ляшка 17:07
"Голос" Вакарчука пропонує вийти з Мінських угод 16:56
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
Чеське посольство поклало квіти визволителям Києва, а Зеленський навіть не привітав 09:37 Фото
Під Києвом підірвали автомобіль, є загиблі і тяжко поранені, - ЗМІ 22:45
Коломойський використовує "Центренерго" в своїх інтересах, завдаючи шкоди державі, - Корольчук 10:48
"Роттердам+" дозволив зекономити бюджетні кошти,  - адвокат 10:48
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
Зеленський ветував закон про верифікацію та перевірку пенсій, субсидій та інших соцвиплат 17:07
Найбільше українці не люблять африканців і ромів, а найменше - росіян, - опитування КМІС 12:26 Інфографіка
Прокурором Волинської області призначено кума заступника Рябошапки 16:28
ЦВК закупила 18 автомобілів Toyota у фірми екс-регіонала 12:56
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok