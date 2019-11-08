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08 листопада 2019, пʼятниця, 16:43 9
Суспільство 2019-11-08T17:15:02+02:00
Українські Новини
Олександрійський патріархат визнав ПЦУ

Олександрійський патріархат визнав ПЦУ

Томос, ПЦУ, Церква, Олександрійська православна церква

Після того як у жовтні Православна церква Еллади визнала ПЦУ, в листопаді Олександрійський патріархат офіційно визнав Православну церкву України.

Про це повідомляє українська служба ВВС.

Патріарх Федір II згадав предстоятеля ПЦУ, митрополита Київського і всієї України Єпіфанія під час літургії в Каїрі.

Також з'явилося повідомлення про офіційне визнання Олександрійським патріархатом ПЦУ.

Олександрійський патріархат став першим серед найдавніших патріархатів православного світу (після Константинополя, який надав томос), який почав церковне спілкування з ПЦУ і почав згадувати її предстоятеля.

Олександрійський патріархат займає друге місце у диптиху православних церков світу.

Як повідомляли Українські Новини, 5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію для Православної церкви України після спільної молитви у соборі Святого Георгія.

Тим часом патріарх Єрусалимський Феофіл III відмовився визнавати ПЦУ і визнає тільки УПЦ МП, а українська автокефальна православна церква припинила існування.

 

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