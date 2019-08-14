Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) прекратила существование.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в парламентской газете "Голос України", передают Українськi Новини.

"29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц -предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации, а именно путем присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", - сказано в нем.

Срок заявления требований кредиторами - до 3 октября текущего года.

В связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности, изданные на ее имя до 29 июля, отозваны.

Как сообщали Українськi Новини, Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет призывает Министерство юстиции не отменять регистрацию Украинской православной церкви (Киевского патриархата).

Тем временем Епифаний предсказал потерю томоса в случае восстановления Киевского патриархата.

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе митрополит Переяславский и Белоцерковский, первым постоянным членом Священного синода УПЦ (КП) Епифаний был избран предстоятелем новой объединенной церкви - ПЦУ, митрополитом Киевским и всея Украины.

Таким образом, все иерархи УПЦ КП, УАПЦ и несколько иерархов УПЦ МП образовали ПЦУ, что должно было повлечь за собой ликвидацию УПЦ КП и УАПЦ.

6 января в Стамбуле Епифаний получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея томос об автокефалии ПЦУ, причем именно создание объединенной церкви, возглавляемой митрополитом, было одним из главных условий предоставления томоса.