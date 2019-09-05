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05 сентября 2019, четверг, 20:11 33
Общество 2019-09-05T20:11:05+03:00
Українські Новини
Патриарх Иерусалимский Феофил III отказался признавать ПЦУ и признает только УПЦ МП

Патриарх Иерусалимский Феофил III отказался признавать ПЦУ и признает только УПЦ МП

Патриарх Иерусалимский Феофил III отказался призвать Православную церковь Украины (ПЦУ), созданную на объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года. Об этом сообщает сайт Московского патриархата.

Во время встречи на Святой земле с митрополитом Минским и Заславским Павлом Феофил III заявил, что признает только Украинскую православную церковь Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием.

"Я признаю только одну православную церковь на Украине, которую возглавляет митрополит Онуфрий", - сказал блаженнейший патриарх.

Он также подчеркнул, намекая на ПЦУ, что, по мнению святых отцов, раскол является самым тяжким грехом против божественной любви, которая лежит в основе церковного единства.

Напомним, суд временно запретил ПЦУ ликвидировать УПЦ КП.

Ранее украинская автокефальная православная церковь прекратила существование.

Также Епифаний предсказал потерю томоса в случае восстановления Киевского патриархата.

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