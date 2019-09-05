Патриарх Иерусалимский Феофил III отказался признавать ПЦУ и признает только УПЦ МП

Патриарх Иерусалимский Феофил III отказался призвать Православную церковь Украины (ПЦУ), созданную на объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года. Об этом сообщает сайт Московского патриархата.\r\nВо время встречи на Святой земле с митрополитом Минским и Заславским Павлом Феофил III заявил, что признает только Украинскую православную церковь Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием.\r\n"Я признаю только одну православную церковь на Украине, которую возглавляет митрополит Онуфрий", - сказал блаженнейший патриарх.\r\nОн также подчеркнул, намекая на ПЦУ, что, по мнению святых отцов, раскол является самым тяжким грехом против божественной любви, которая лежит в основе церковного единства.\r\nНапомним, суд временно запретил ПЦУ ликвидировать УПЦ КП.\r\nРанее украинская автокефальная православная церковь прекратила существование.\r\nТакже Епифаний предсказал потерю томоса в случае восстановления Киевского патриархата.