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12 октября 2019, суббота, 14:58 25
Внешняя политика 2019-10-12T14:59:18+03:00
Українські Новини
ПЦУ признана православной церковью Эллады

ПЦУ признана православной церковью Эллады

Церковь Эллады. Фото: pixabay
Церковь Эллады. Фото: pixabay

Православная церковь Эллады признала Православную церковь Украины (ПЦУ).

Об этом написал в Facebook бывший Президент Петр Порошенко, передают Українськi Новини.

"Замечательная и вдохновляющая новость из Афин, которая молнией долетела до меня в Лондон на Парламентскую ассамблею НАТО. Православная Церковь Эллады признала Православную Церковь Украины как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей", - сообщил он.

Порошенко надеется, что в конечном итоге все православные церкви признают ПЦУ и войдут в полное общение с ней.

Как сообщали Українськi Новини, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви Украины  после общей молитвы в соборе Святого Георгия. В июле в УПЦ объяснили, почему Элладская православная церковь не будет рассматривать "украинский вопрос" на соборе.

Тем временем патриарх Иерусалимский Феофил III отказался признавать ПЦУ и признает только УПЦ МП, а украинская автокефальная православная церковь прекратила существование.

Больше новостей о: Экс-Президент Украины Петр Порошенко Православная церковь Украины ПЦУ Элладская православная церковь

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