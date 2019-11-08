Генпрокуратура проводить обшуки в Міністерстві юстиції

Генеральна прокуратура проводить обшуки і вилучення в Міністерстві юстиції для розслідування фактів незаконних реєстраційних дій.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"Департаментом процесуального керівництва з особливо важливих кримінальних проваджень Генеральної прокуратури проводяться процесуальні дії в Міністерстві юстиції України і ДП "Національні інформаційні системи" з метою отримання узагальненої інформації про всі факти несанкціонованого втручання в автоматизовану систему баз даних Єдиних та Державних реєстрів", - сказано в ньому.

Слідство вивчає можливі зловживання повноваженнями окремими представниками суб'єктів державної реєстрації при вчиненні реєстраційних дій та посадовими особами Мінюстиції при здійсненні контролю у сфері держреєстрації.

Зазначається, що під час досудового розслідування Генпрокуратурою отримано інформацію про численні факти діяльності так званих "чорних реєстраторів" з незаконного зняття обтяжень, переходу прав власності на об'єкти нерухомого і рухомого майна, щодо змін корпоративних прав підприємств.

Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю Служба безпеки України проводить обшуки в офісі адвокатського об'єднання у справі про розкрадання чиновниками Київської міської державної адміністрації (КМДА) коштів, виділених з державного бюджету на будівництво Великої окружної дороги.



Раніше співробітники Мін'юсту виявили ящики прихованої кореспонденції.



Тим часом Мін'юст відкрив єдиний реєстр підприємців в повному обсязі.