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  • Сотрудники Минюста обнаружили ящики скрытой корреспонденции, - Малюська
05 ноября 2019, вторник, 15:03 2069
Политика 2019-11-05T15:04:16+02:00
Українські Новини
Сотрудники Минюста обнаружили ящики скрытой корреспонденции, - Малюська

Сотрудники Минюста обнаружили ящики скрытой корреспонденции, - Малюська

Министерство юстиции, Денис Малюська, Корреспонденция
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции

Сотрудники Министерства юстиции обнаружили ящики скрытой входящей корреспонденции.

Об этом говорится в сообщении министра юстиции Дениса Малюськи в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Судя по всему, на входной корреспонденции был установлен коррупционный фильтр: на некоторых документах проставляли "минус" и он прятался, а потом и уничтожался. О некоторых других важные документах сообщали посторонних заинтересованных лиц. А совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу", - написал он.

Малюська указывает, что почти все документы были "отфильтрованы" до его прихода в министерство, но были и новые.

Он приносит свои извинения тем, кто не получил своевременные ответы на свои сообщения и жалобы.

Министр юстиции сообщает, что правоохранительные органы уведомлены об инциденте.

Как сообщали Українськi Новини, Минюст блокирует проверку посольствами справок на получение украинцами иностранного гражданства. 


Ранее Минюст разрешил украинцам регистрировать брак по-новому без развода. 

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