СБУ пришла с обыском в столичный бизнес-центр: под подозрением – Столар

Служба безопасности проводит обыски в столичном бизнес-центре "Парус", сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-центр СБУ, трансляцию "Прямого" и источник в правоохранительных органах.

"Проводятся обыски в адвокатском объединении в деле о хищении государственных средств должностными лицами КГГА. Детали впоследствии на сайте", - заявили в СБУ.

Телеканал "Прямой", который тоже имеет офис в этом бизнес-центре, в своем эфире даже показал картинку с людьми в камуфляже и нашивками СБУ. По данным их корреспондентов, силовики пришли в адвокатское объединения "Турчинов и партнеры".

Скриншот: "УП"

По информации "УП", речь идет об уголовном производстве в отношении расходования бюджетных средств в сумме около 800 млн грн в ходе реализации проекта строительства Большой Окружной дороги.

В противоправной схеме хищения бюджетных средств подозревают застройщика Вадима Столара.

Впоследствии СБУ уточнила, что обыски идут в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проекте.

Правоохранители проводят следственные действия для выявления документации и других доказательств, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц КГГА.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Обыски. Фото: "УП"

Команда новой власти хочет снять с должности председателя Киевской горгосадминистрации Виталия Кличко. Окружение президента Зеленского распространяло месседж, что Кличко не руководит столицей, а "смотрящими" по Киеву являются Вадим Столар и Максим Микитась. Кличко все отрицает.