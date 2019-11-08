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08 листопада 2019, пʼятниця, 13:54 22
Економіка 2019-11-08T15:30:03+02:00
Українські Новини
Минюст открыл единый реестр предпринимателей в полном объеме

Минюст открыл единый реестр предпринимателей в полном объеме

ФОП, Мін'юст, Тимофій Милованов, Відкриті дані, реєстр даних, єдиний реєстр підприємців
Відкриті дані. Фото: gbin.nl
Відкриті дані. Фото: gbin.nl

У той час, як міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов пропонує обговорити зміни в податкову систему, щоб зняти питання фізичних осіб-підприємців (ФОП), Міністерство юстиції вирішило відкрити єдиний реєстр підприємців та компаній у повному обсязі. Відтепер у відкритому доступі можна буде перевірити інформацію про ФОПів онлайн за номером реєстрації, підписантами, філіями.

Мін'юст видав відповідний наказ, повідомляє Opendatabot.

"Для відкритих даних в Україні вкрай важливою є публікація номеру реєстрації ФОП, адже цей параметр дозволяє об’єднувати всю інформацію про підприємців в Україні. Наявність номеру реєстрації ФОП дозволить зробити іншим державним органам новий крок у відкритті даних. Наприклад, ДПС зможе надати інформацію про податкові борги та податковий статус, і при цьому зберегти персональні дані підприємців. Відтепер Україна має найбільш відкритий реєстр бізнесу в світі", — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.

Повний реєстр планується викладати в форматі відкритих даних один раз на тиждень.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити законопроект про мораторій на перевірку ФОП.

Тим часом Верховная Рада ввела єдиний рахунок для сплати податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ).

 

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