Зеленский поручил Кабмину разработать законопроект о моратории на проверку ФЛП

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать и предоставить на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о введении двухлетнего моратория на проверку физлиц-предпринимателей (ФЛП) в двухнедельный срок.

Об этом говорится в указе Президента №761 от 17 октября, передают Українськi Новини.

Для разработки законопроекта Зеленский постановил Кабину создать координационный совет по вопросам развития предпринимательства и привлечь к его работе представителей общественных организаций.

По требованию Президента, закон должен включать в себя введение двухлетнего моратория на проведение проверок физических лиц-предпринимателей (кроме осуществляющих высокорентабельные виды деятельности с существенными рисками уклонения от налогообложения).

Также либерализацию условий и критериев отнесения ФЛП к первой группе упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности и смягчения ответственности предпринимателей за нарушение ими установленного порядка представления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.

Кроме того, закон должен предусматривать обеспечение прозрачных и простых процедур регистрации расчетных операций при реализации товаров через интернет, а также обеспечивать с 1 января 2020 года возможность тестирования налогоплательщиками бесплатной программы для использования программных регистраторов расчетных операций.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский поддерживает внедрение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Ранее Рада ввела единый счет для уплаты налогов и ЕСВ.

Кроме того, партия "Слуга народа" намерена инициировать изменения в налоговой системе, в частности изменения коснуться физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на едином налоге, которым могут запретить предоставлять услуги.