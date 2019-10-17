Зеленский поручил Кабмину разработать законопроект о моратории на проверку ФЛП

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать и предоставить на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о введении двухлетнего моратория на проверку физлиц-предпринимателей (ФЛП) в двухнедельный срок.\r\nОб этом говорится в указе Президента №761 от 17 октября, передают Українськi Новини.\r\nДля разработки законопроекта Зеленский постановил Кабину создать координационный совет по вопросам развития предпринимательства и привлечь к его работе представителей общественных организаций.\r\nПо требованию Президента, закон должен включать в себя введение двухлетнего моратория на проведение проверок физических лиц-предпринимателей (кроме осуществляющих высокорентабельные виды деятельности с существенными рисками уклонения от налогообложения).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже либерализацию условий и критериев отнесения ФЛП к первой группе упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности и смягчения ответственности предпринимателей за нарушение ими установленного порядка представления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.\r\nКроме того, закон должен предусматривать обеспечение прозрачных и простых процедур регистрации расчетных операций при реализации товаров через интернет, а также обеспечивать с 1 января 2020 года возможность тестирования налогоплательщиками бесплатной программы для использования программных регистраторов расчетных операций.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский поддерживает внедрение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.\r\nРанее Рада ввела единый счет для уплаты налогов и ЕСВ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКроме того, партия "Слуга народа" намерена инициировать изменения в налоговой системе, в частности изменения коснуться физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на едином налоге, которым могут запретить предоставлять услуги.