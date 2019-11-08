Зеленський звільнив заступника голови СБУ Пояркова і Дублика і призначив Горбенка

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступника голови Служби безпеки України Вадима Пояркова та Анатолія Дублика і призначив заступника голови СБУ Володимира Горбенка.

Про це йдеться в указах №824, 825 і 828 від 8 листопада, передають Українські Новини.

Поярков обіймав цю посаду з квітня 2016 року, а Дублик - з липня 2019.

Горбенко в 2012 році був нагороджений колишнім Президентом Віктором Януковичем орденом Данила Галицького за зразкове виконання службових обов'язків у СБУ.

За інформацією ЗМІ, він працював в управлінні "К" (боротьби з корупцією і організованою злочинністю).

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю Зеленський звільнив Владислава Бухарева з посади першого заступника глави СБУ - начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю і призначив замість нього Дмитра Нескоромного.

Раніше Зеленський звільнив головного слідчого СБУ, через якого нібито "билися" Богдан і Баканов.

Також Зеленський звільнив Григорія Остафійчука з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України.