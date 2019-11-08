Зеленський звільнив заступника голови СБУ Пояркова і Дублика і призначив Горбенка

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступника голови Служби безпеки України Вадима Пояркова та Анатолія Дублика і призначив заступника голови СБУ Володимира Горбенка. Про це йдеться в указах №824, 825 і 828 від 8 листопада, передають Українські Новини. Поярков обіймав цю посаду з квітня 2016 року, а Дублик - з липня 2019. Горбенко в 2012 році був нагороджений колишнім Президентом Віктором Януковичем орденом Данила Галицького за зразкове виконання службових обов'язків у СБУ. За інформацією ЗМІ, він працював в управлінні "К" (боротьби з корупцією і організованою злочинністю). Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю Зеленський звільнив Владислава Бухарева з посади першого заступника глави СБУ - начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю і призначив замість нього Дмитра Нескоромного. Раніше Зеленський звільнив головного слідчого СБУ, через якого нібито "билися" Богдан і Баканов. Також Зеленський звільнив Григорія Остафійчука з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України.