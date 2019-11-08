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  • Телеканал "Прямий" вибачився за "захоплення" студії невідомими в масках в прямому ефірі
08 листопада 2019, пʼятниця, 12:32 17
ЗМІ 2019-11-08T12:39:00+02:00
Українські Новини
Телеканал "Прямий" вибачився за "захоплення" студії невідомими в масках в прямому ефірі

Телеканал "Прямий" вибачився за "захоплення" студії невідомими в масках в прямому ефірі

прямий ефір, телеканал

Телеканал "Прямий" вибачився за жарт з захопленням студії невідомими в масках під час трансляції 7 листопада вечірнього ток-шоу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті телеканалу, передають Українські Новини.

"Телеканал "Прямий" щиро вибачається, передусім, перед своїми глядачами, за невдалий жарт, коли під час телетрансляції в студію увірвалися люди в масках", - йдеться в ньому.

Журналісти та ведучі називають цей епізод алегорією, яка полягала в бажанні показати всю абсурдність ситуації в країні, де "сюрпризи" відбуваються майже кожен день.

"Ми хотіли сказати, що таке може статися з кожним, в будь-який час і в будь-якому місці. Але ми інформаційний канал і жарти - це не наше", - зазначили представники телеканалу.

Згідно з повідомленням, обшуки у власника телеканалу "Прямий", колишнього депутата Верховної Ради Володимира Макеєнка канал сприймає як тиск і наступ на свободу слова.

7 листопада під час вечірнього ефіру в студію одного з транслюються телеканалом ток-шоу, де знаходилися також глядачі, увірвалася група людей у камуфляжній формі, масках і зі зброєю під звуки пострілів, імітуючи захоплення телеканалу.

Як повідомляли Українські Новини, 7 листопада Державне бюро розслідувань проводила обшуки у власника телеканалу "Прямий" Макеєнко. Раніше Портнов з'ясував, через які офшори Макеєнко з сином фінансують телеканал "Прямий". Також Володимир Макеєнко і 5-й Президент України Петро Порошенко відкрили рахунки в Люксембурзі, які були пов'язані з телеканалом "Прямий".

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