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08 листопада 2019, пʼятниця, 12:07 10
Економіка 2019-11-08T12:45:01+02:00
Українські Новини
Рубль "завмер" в обмінниках Києва перед вихідними

Рубль "завмер" в обмінниках Києва перед вихідними

Курс валют, курс рубля, Курс рубля до гривні
Рублі. Фото: forexaw.com
Рублі. Фото: forexaw.com

У п'ятницю, 8 листопада, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 7 листопада, не змінився і становить 3,45 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля знизився на 1 копійку і становить 3,94 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках Києва 8 листопада:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,45 3,94
Максимальний 3,78 5,00
Мінімальний 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 2,18 коп. до 24,6648 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,01 коп. до 24,3618 UAH/USD.

Тим часом аналітики ГК Forex Club вважають, що в листопаді гривня зможе зберегти позиції поблизу позначки 25 грн/дол. – на тлі високих очікувань відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і надходження іноземних інвестицій в Україну.

Також Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2019 році з 2,5% до 3,3% і очікує зростання на 3,5% в 2020 році.

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