Рубль "завмер" в обмінниках Києва перед вихідними

У п'ятницю, 8 листопада, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 7 листопада, не змінився і становить 3,45 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля знизився на 1 копійку і становить 3,94 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках Києва 8 листопада:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,45 3,94 Максимальний 3,78 5,00 Мінімальний 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 2,18 коп. до 24,6648 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,01 коп. до 24,3618 UAH/USD.

Тим часом аналітики ГК Forex Club вважають, що в листопаді гривня зможе зберегти позиції поблизу позначки 25 грн/дол. – на тлі високих очікувань відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і надходження іноземних інвестицій в Україну.

Також Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2019 році з 2,5% до 3,3% і очікує зростання на 3,5% в 2020 році.