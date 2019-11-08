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08 листопада 2019, пʼятниця, 11:18 11
Економіка 2019-11-08T12:15:01+02:00
Українські Новини
Долар і євро стрімко падають: курс валют перед вихідними

Долар і євро стрімко падають: курс валют перед вихідними

Курс валют, курс долара, курс євро, курс долара до гривні
Долар
Долар

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 2,18 коп. до 24,6648 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,01 коп. до 24,3618 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 0,45 коп. до 26,8512 UAH/EUR, курс продажу знизився на 1,92 коп. до 27,3454 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,3618 24,6648 26,8512 27,3454 3,45 3,94
Максимальний 24,5000 25,3000 27,0500 27,8000 3,78 5,00
Мінімальний 24,0000 24,5000 26,0000 27,1000 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, аналітики ГК Forex Club вважають, що в листопаді гривня зможе зберегти позиції поблизу позначки 25 грн/дол. – на тлі високих очікувань відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і надходження іноземних інвестицій в Україну.

Раніше НБУ дозволив фізособам купувати валюту та банківські метали без обмежень.

Тим часом Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2019 році з 2,5% до 3,3% і очікує зростання на 3,5% в 2020 році.

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