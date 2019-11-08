Втрати на Донбасі: загинув 23-річний старший солдат 92-ї ОМБр

Вчора, 7 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі ситуація загострилася і загинув один військовий, ним виявився старший соллдат 92-ї ОмБр Герман Бродников. Про це йдеться в повідомленні 92-ї ОМБр в Facebook

Так, повідомляється, що супротивник зробив два постріли з установки ПТКР, одна з ракет потрапила в машину УРАЛ, у якій працював загиблий старший солдат Бродников.

"7 листопада зведене інженерне відділення одного з механізованих батальйонів бригади виконувало завдання по забезпеченню лісом-кругляком свого підрозділу для інженерного обладнання позицій. І в момент, коли наші побратими біля ВОПа вивантажували деревину, ворог серед білого дня прицільно зробив два постріли з установки ПТКР. Одна ракета потрапила точно в машину УРАЛ, у якій і працювали захисники. На превеликий жаль, на місці загинув старший солдат Герман Бродников", йдеться в повідомленні.

Наголошується, що загиблому військовому було 23 роки. В ряди 92-ї ОМБр він прийшов в 2016 році.

"Він був відданим і славним сином своєї Батьківщини, а ще вірним другом і побратимом", - зазначили в повідомленні.

Крім того, відомо, що троє бійців отримали численні поранення різного ступеня тяжкості, один з бійців - у тяжкому стані.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 10 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 6 листопада, 4 українських військовослужбовців отримали поранення.

А командування операції заявило, що в жовтні на Донбасі вбито 33 бойовика, 63 поранені.